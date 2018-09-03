شاهد.. متجر لا يفتح إلا لـ الناس المبتسمة وهكذا علق عائض القرني

المواطن - الرياض

تصدر وسم الناس المبتسمة الترند السعودي خلال الساعات الأخيرة وتبارى المغردون في الحديث عن مزايا الابتسامة فضلاً عن أنها صدقة.

ونشر المغرد إبراهيم عبدالرحمن مقطع فيديو لمتجر لا يسمح إلا بدخول الناس المبتسمين وعلق عليه بالقول : مجمع تجاري في الدنمارك لا يفتح إلا لـ الناس المبتسمة فقط.

أما الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني فقد غرد في وسم الناس المبتسمة بالقول: البسمة ستقلب كل الأشياء من حولك تجانسًا وتآنسًا معك، وسوف تُقبل القلوب عليك، وتنهال المحبة بين يديك.

وأضاف القرني : لن ينسى الناس البسمة المُشرقة على محياك، لأن فيها الأمل والثقة والحب والتفاؤل فأرسلها من أول وهلة، ولا تتردد، فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة.

وشهد الوسم تفاعلاً كبيرًا حيث قالت “شيمي” : الناس المبتسمة عند رحيلهم يتركون لنا أثرًا وذكرى على المدى البعيد !”

أما الكاتب في جريدة الرياض عبدالله السباعي فنشر صورة له مبتسمًا وكتب يقول: ابتسامتك تغير حياتك.

بدورها قالت الإعلامية ناهد الأحمد: سلام للمبتسمين دائمًا رغم كل شيء محبط حولهم.

وأضافت سارة:”الابتسامة أجمل ما يهديه الإنسان للآخرين فلا تبخل بها “.

في حين قال عبدالله الحربي: “يكفيك أن الابتسامة في وجه أي إنسان صدقة ولك فيها أجر والإنسان المبتسم يحتار الجميع في أمره ويظن البعض بأنه شخص خال من الهموم ومشاكل الحياة – اللهم ارزقنا راحة البال والابتسامة الدائمة”.

في حين قالت صاحبة حساب “الأميرة الوايلية”:”الابتسامة طاقة إيجابية ..الابتسامة تقوي عضلات الوجه وتعتبر أمراً صحياً ..

بالتالي الابتسامة وسيلة جيدة لتوفير الطاقة ويكفي أنها أولا وأخيرا باب للصدقة وزيادة الحسنات،فتبسمك في وجه أخيك صدقة”.

مجمع تجاري في الدنمارك لايفتح الا ل #الناس_المبتسمه pic.twitter.com/7gqM3NllPn — ابراهيم عبدالرحمن (@ibrahimbasha) September 3, 2018