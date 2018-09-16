شاهد.. مدفعية الشرعية تُسقط طائرة مسيرة حوثية شرقي صنعاء

المواطن - الرياض

أسقطت مدفعية قوات الجيش اليمني الوطني، اليوم الأحد، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة حريب نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش اليمني الوطني عن فرض سيطرته على جميع المناطق المحيطة بكيلو 16 وتقدمه باتجاه جامعة الحديدة، وتوغله فيما بعد في منطقة كيلو 16.

وقال ركن عمليات ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني العقيد أحمد قايد الصبيحي في تصريح لموقع سبتمبر نت التابع للقوات المسلحة اليمنية: إن قوات الجيش اليمني أصبحت تحاصر ميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة الشرق والغرب والجنوب.

وأضاف أنه لم يبقَ أمام الميليشيا إلا مدخل واحد فقط وهو طريق الصليف القادم من محافظات المحويت وحجة وصولًا إلى مديرية حرض.

وأشار العقيد الصبيحي إلى أن الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، تعيش حالة ارتباك ورعب وانشقاقات كبيرة في صفوفها بعد مقتل العشرات من قياداتها خلال الأيام الماضية.