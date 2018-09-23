شاهد.. مدينة تونسية تختفي تحت السيول

المواطن - متابعة

اختفت معالم مدينة نابل التونسية بعد أن أغرقتها السيول وارتفع منسوب المياه لمستوى فوق الأسطح والأبنية .

وأظهرت عدة مقاطع فيديو قوة السيول التي جرفت المركبات وهدمت البيوت وشردت آلاف السكان فيما دعت السلطات المحلية المواطنين وخصوصًا مستعملي السيارات توخي الحذر وتجنب التجوال نظرًا لهطول كميات هائلة من الأمطار منذ صباح اليوم.

وقامت سلطات ولاية نابل بفتح مركز إيواء في منطقة تاكلسة تحسبًا لعملية إجلاء عدد من المتضررين من الفيضانات التي تشهدها المدينة.

