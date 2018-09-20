شاهد.. مذيعة تتعرض للضرب والرشق بالبيض في بث مباشر

المواطن - متابعة

تعرضت مذيعة شابة للضرب والرشق بالبيض من قبل المتظاهرين الوطنيين أثناء مشاركتها في بث مباشر من أوكرانيا.

وكانت دارينا بليرا البالغة من العمر 20 عاما، نشرت تقريرا عن قرار تسليم جندي قاتل إلى القوات الحكومية ضد المتمردين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.

وتتهم موسكو المواطن الروسي تومور تومجوي البالغ من العمر 31 عاما بأنه إرهابي إسلامي وينتمي إلى داعش، وبينما كانت بيليرا تقف أمام مكتب المدعي العام في العاصمة كييف، اتهمها بعض المحتجين الذين احتجوا على التسليم بأنها” موالية لروسيا”.

وقع الحادث خلال احتجاج يوم الاثنين في العاصمة، حيث تجمع المئات من الأوكرانيين للمطالبة بتسليم تومجويف.