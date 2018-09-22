شاهد.. مركبات تفتيشية للأرصاد بكورنيش الخبر

المواطن - سعيد آل هطلاء - الخبر

احتفلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة الشرقية، باليوم الوطني للمملكة ٨٨، بتقديم فعاليات مختلفة، وذلك في مقرها مع منسوبي ومنسوبات الهيئة، إضافة إلى مشاركتها بالمركبات التفتيشية ومركبة مراقبة جودة الهواء بمسيرة تنطلق من كورنيش الخبر (الواجهة البحرية)، برعاية أمير المنطقة الشرقية، وذلك لمدة يومين متتاليين. فيما سيتم احتفالًا بهذا اليوم إطلاق بالون يرتفع في طبقات الجو العليا يتجاوز الغلاف الجوي، تم تخصيصه للعملية الأرصادية.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، محمد فايز الشهري، أن التحضيرات لهذه المشاركة بدأ منذ عدة أسابيع، احتفاءً بالحدث الوطني، والذي يعتبر من أول اهتماماتنا الوطنية، ومن أجل السعي وراء تحقيق البيئة المستدامة والتنمية البيئة السلمية وتحسين جودة الحياة ولكل ما من شأنه الارتقاء بهذا الوطن الغالي، ومن أجل تنفيذ الخطط المستقبلية الجادة التي تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة، في ظل التطور والاهتمام الداخلي والدولي بالعناصر البيئية وتأثيراتها، الذي يأتي من حرص المملكة على توفير الأفضل للعيش الأمن.

وتقوم الهيئة بدور الجهة الممثلة للمملكة بمتابعة المستجدات في حقل نشاطات الأرصاد وحماية البيئة على كافة المستويات الإقليمية والدولية.

واعتبر الشهري، أن المشاركة في اليوم الوطني تجسد معاني الفرحة بين موظفي الهيئة، بهذه المناسبة الوطنية، وذلك تعبيرًا للولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، والرفع بأسمى آيات التهنئة والتبريكات للمقام السامي والقيادة الحكيمة وللشعب الغالي.

وأكد مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالشرقية، أن هذه المناسبة الوطنية، تسجل فيها إنجازات ومراحل التنمية على مر السنين، في شتى المجالات، والتي أرسى دعائمها بما سطره التاريخ منذ مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه)، ولقد كان للدعم اللا محدود من الحكومة الرشيدة للجهة المسؤولة عن حماية البيئة في المملكة وهي (الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة) أثر واضح وملموس، وذلك إدراكًا بأهمية البيئة والحفاظ عليها، مؤكدًا على استمرار العطاء والجهد في خدمة هذا الوطن العزيز في كل محفل.