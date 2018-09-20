شاهد.. مقال لأمير الرياض في مرحلة الطفولة
بعنوان رسالة المسجد في الإسلام

شاهد.. مقال لأمير الرياض في مرحلة الطفولة

2018/09/20
الساعة 1:08 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر متحف قديم التعليم، صورة نادرة لمقال تاريخي كتبه أمير الرياض سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود في فترة الطفولة.

وكان المقال بعنوان رسالة المسجد في الإسلام، وكُتب في خانة المؤلف بقلم الطالب فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وتناول المقال استعراضًا لأهمية ومكانة المسجد في حياة المسلم وفي الإسلام عمومًا، انطلاقًا من رسالة المسجد في تربية النشء، وأيضًا دور المسجد في النهوض بالمجتمع والحياة بصفة عامة.

 


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