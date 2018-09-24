شاهد.. مناطق المملكة تحتفل باليوم الوطني بالألعاب النارية والفعاليات المتميزة

شاهد.. مناطق المملكة تحتفل باليوم الوطني بالألعاب النارية والفعاليات المتميزة

2018/09/24
الساعة 12:43 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

احتفلت مناطق المملكة، مساء أمس الأحد، باليوم الوطني الـ88، عبر إطلاق الألعاب النارية، والفعاليات المختلفة المتميزة.

وشهدت حديقة الملك فهد إطلاق الألعاب النارية احتفالًا باليوم الوطني 88.

وحرص المواطنون خلال الاحتفال باليوم الوطني على شكر رجال الأمن على جهودهم في الحفاظ على الأمن خلال اليوم الوطني.

وفي عرعر حرص المواطنون على الاحتفال باليوم الوطني برفع الأعلام واللافتات.

 

 

 

 


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