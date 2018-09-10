شاهد.. منحدر ترابي بمدخل فرع مصرف الراجحي بالخميس يصطاد السيارات

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

يواصل مدخل فرع مصرف الراجحي الواقع بحي الربيع سابقًا الحضاري حاليًّا، المجاور لنفق المعارض بخميس مشيط، اصطياده لسيارات عملاء ومرتادي البنك؛ وذلك بسبب انحدار ترابي بجوار المدخل من جهة القادمين من وسط المحافظ.

ورصدت عدسة “المواطن” إحدى السيارات ضحايا المنحدر المُتجاهل من قبل البلدية والذي أصبح شبحًا يهدد مرتادي المكان، وتسبب في حدوث أضرار جسيمة للسيارات.

ويتفاجأ قادة المركبات التي يصطادها به، حيث يتفاجأ قائد المركبة عند رجوعه إلى الخلف بسقوطه في هذا المنحدر الترابي.

ويأمل قادة المركبات وعملاء وموظفو البنك في مسارعة بلدية المحافظة بإزالة الخطر من خلال تسوية المنحدر ووضع طبقة أسفلتية أو تعبيده بشكل يمنع اصطياد السيارات وتعرضها للتلفيات.