شاهد.. مواطن يرسم جدارية للملك المؤسس بارتفاع 48 مترًا

المواطن - طريف

جسد الفنان التشكيلي بدر منصور البلوي حبه للوطن، في ذكرى اليوم الوطني للمملكة، برسم أكبر جدارية على مستوى العالم، لصورة المؤسس الملك ”عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود” عن طريق فن الجرافيك بعرض 12 مترًا، وارتفاع 48 مترًا، لتكتمل صورتها بأعلى ارتفاع داخل محافظة طريف شمال السعودية.

ورسم البلوي، الجدارية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 88، على واجهة برج خزان الماء الواقع على امتداد طريق الشمال الدولي، الذي يصل ارتفاعه إلى 18 طابقًا، وسيتم تدشين اللوحة في اليوم الوطني الأحد المقبل.