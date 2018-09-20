شاهد.. نجران تزدان وتبتهج استعداداً لـ اليوم الوطني السعودي

المواطن - نجران

اكتست الشوارع والميادين والمرافق العامة بمنطقة نجران باللون الأخضر، وازدانت الحدائق بعبارات الولاء والوفاء والانتماء لهذا الوطن الغالي.

ورصدت عدسة “واس” مظاهر الفرح والاستعدادات المبكرة في عدد من المواقع، كما رصدت مشاعر البهجة والسعادة التي غمرت قلوب المواطنين والمواطنات والأطفال وهم يستعدون لهذه المناسبة الغالية على الجميع.

وتشهد الإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية حركة دؤوبة واستعدادات مكثفة من خلال البرامج والفعاليات التي سُتقام بهذه المناسبة، إذ تنفذ الهيئة العامة للترفيه غداً ولمدة ثلاثة أيام في وحدة الملاعب بحي الفهد فعالية “يوم الفخر”، وتتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة من أوبريت مقدم من منشدي منطقة نجران، إلى السينما المفتوحة عبر شاشات عرض كبيرة، بالإضافة إلى الرسم عن طريق الرمل، التي تقام للمرة الأولى في نجران، إلى جانب ركن خاص لسوق المأكولات الشعبية وعروض خاصة للمواهب، والألعاب النارية التي سُتطلق من منتزه أبا الرشاش.

كما تُقدم الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة فعالية “قالوا عن الوطن” التي يتحدث من خلالها مجموعة من الشعراء والكتاب احتفاء بهذا اليوم، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي بهذه المناسبة.

فيما تنظم أمانة منطقة نجران وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة عدداً من الفعاليات المتنوعة تُقام في 10 مواقع تم تجهيزها لهذه المناسبة الوطنية المهمة، ومنها النافورة التفاعلية، والفنون الشعبية التي تشتهر بها المنطقة مثل: زامل، رزفه، مثلولة، طبول، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية بالخيول وإقامة حفل جماهيري ومعرض للفنون ومعرض الصور التاريخية ولوحة شهداء الوطن.