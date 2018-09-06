شاهد.. نهاية مروعة لشاب حاول التزحلق على منحدر 

شاهد.. نهاية مروعة لشاب حاول التزحلق على منحدر 

2018/09/06
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تعرض شاب لموقف محرج وسقطة مروعة، عندما حاول استعراض مهاراته في التزحلق فوق منحدر.

وأظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يتزحلق على اللوح، وحاول الصعود على منحدر خشبي، ولكن اختل توازنه، وسقط بطريقة مروعة على الأرض وسط ضحكات الموجودين.

Backwards skateboard on ramp

Can anyone tell me what this trick is called?

Posted by Funny Videos on Friday, August 31, 2018

 


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