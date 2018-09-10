شاهد.. هكذا واجه أبطال الحد الجنوبي العدو رغم نفاد الذخيرة

المواطن - الرياض

وثق مقطع فیديو لجنود سعوديین في الحد الجنوبي الشجاعة والإقدام والثبات أمام العدو رغم نفاد الذخیرة الخاصة بهم.

وأظهر الفیديو، الجنود وقد نفدت ذخیرتهم أمام العدو خلال مواجهة بالحد الجنوبي، فیما جرى حديث بین اثنین منهما حول نفاد ذخیرتهما وتعرضهما لحصار من جنود العدو.

وظهر الجنود خلال المقطع وكلهم عزم وإصرار على التصدي للعدو والدفاع والتضحية والفداء لإعلاء كلمة الحق، والدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي.

ورغم هذا الموقف العصيب إلا أن أبطال الحد الجنوبي قابلوه بالابتسامة والشجاعة والبسالة، بینما ينشغل أحدهما بتوثیق تلك اللحظات.