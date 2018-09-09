شاهد.. وفاة رئيس وزراء أبخازيا في حادث سير بعد عودته من سوريا

المواطن - متابعة

قُتل رئيس وزراء جمهورية أبخازيا، غينادي غاغوليا، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، في حادث سير وقع في أبخازيا، وفق ما أفادت إدارة رئاسة الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث وقع في منطقة غوداووتا، وأن موكب رئيس الوزراء كان في طريق عودته إلى عاصمة بلاده بعد قيامه بزيارة دولة إلى سوريا.

وكان غينادي غاغوليا، من مواليد عام 1948، قد شغل منصب رئيس وزراء الجمهورية في الفترتين 1995-1997 و2002-2003، أما في الفترة 2003-2004 فكان يتولى رئاسة ديوان الرئيس الأبخازي.

ومنذ العام 2004 وحتى تعيينه رئيسا للحكومة شغل منصب رئيس الغرفة التجارية الصناعية الأبخازية.

ونشرت وكالة “سبوتنيك أبخازيا” تسجيل فيديو من مكان وقوع حادث السير الذي أسفر عن مصرع رئيس وزراء أبخازيا غينادي غاغوليا.

ويعرض شريط الفيديو السيارة المنكوبة التي كانت تحمل رئيس وزراء أبخازيا لحظة حدوث الاصطدام. كما يعرض سيارة منكوبة أخرى شاركت في الحادث.

وكان مجلس وزراء جمهورية أبخازيا نشر في وقت سابق على موقعه الإلكتروني نبأ مصرع رئيس الوزراء غينادي غاغوليا (70 عاماً) جراء حادث سير وقع في الساعة 23:00 تقريباً من مساء أمس السبت بعد عودته من سوريا.