شاهد.. وكيل التعليم يرد على المتسائلين بشأن تأخر المقررات الدراسية

المواطن - الرياض

أكد وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، نامي الجهني، أن أغلب المقررات الدراسية وصلت إلى المدارس بالفعل.

وأضاف الجهني، في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الأحد، أنه تم تعيين 9 آلاف معلم ومعلمة جُدد هذا العام، وانتهى تدريبهم، وسيبدؤون عملهم مع هذا الفصل الدراسي بالمدارس.

ورد وكيل التعليم للشؤون المدرسية على المتسائلين بشأن تأخر المقررات الدراسية بقوله: “لا تركزوا على سلبيات الوزارة”.

وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية يرد على المتسائلين حول تأخر المقررات الدراسية: لا تركزوا على سلبيات الوزارة.. و #مفرح_الشقيقي يعلق: تساؤل المواطن مشروع ولا يعتبر تركيزا على السلبيات..#برنامج_ياهلا#خليجية@Mofareh5 pic.twitter.com/HPObRxvvgu — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 2, 2018

ومن جانبه، قال المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، محمد المقبل في حواره بالبرنامج: إن العائدين من برنامج خبرات الآن في المدارس وينقلون خبرات الأنظمة التعليمية الكبرى لمدارسنا.

وأشار إلى أن “عدد المسجلين في برامجنا الصيفية تجاوز 153 ألف معلم، والوزارة تتبنى الآن مفهوم التطوير المهني بدلًا عن التدريب”.

واستكمل المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي أن برنامج خبرات باكورة أعمال المركز، وتم إرسال مجموعة من المعلمين ومديري ومديرات المدارس والمرشدين والمرشدات لأميركا وفنلندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزلندا لتلقي التدريب هناك.