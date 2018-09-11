شاهد.. ولادة أول طفلة نازحة بعيادات مركز الملك سلمان المتنقلة بالحديدة
والداها أطلقا عليها اسم طيبة وفاءً وعرفاناً بالجميل

شاهد.. ولادة أول طفلة نازحة بعيادات مركز الملك سلمان المتنقلة بالحديدة

2018/09/11
الساعة 12:50 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

شهدت العيادات الطبية الطارئة والمتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ,التي تقدم خدماتها لمخيمات النازحين في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة اليوم, ولادة أول طفلة لأم نازحة.

واطلق والداها اسم “طيبة ” وفاءً وعرفاناً بالجميل الذي تقدمه العيادات.

وتأتي العيادات ضمن الخدمات الجليلة التي ينفذها المركز لأهالي الحديدة في مختلف المجالات وفي إطار برامجه الصحية المتنوعة التي يقدمها لمختلف المحافظات اليمنية.


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