شاهد.. ولادة حوار برأسين في تبوك

المواطن - تبوك

شهدت مدينة تبوك حالة ولادة نادرة لناقة بكر وضعت حواراً برأسین كاملین، حیث تمت الاستعانة بمجموعة من أمهر الأطباء البیطريین بالمنطقة.

وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل، فقد توفي الحوار بعد ولادته بساعات قليلة، فيما استعادت الناقة عافيتها بعد الولادة.

يذكر أنه ليست هذه الحالة الأولى لولادة حيوان برأسين، حيث عثر جامع ثمار أمريكي في مايو الماضي، على غزال نافق برأسين في غابة ولاية “مينيسوتا” الأمريكية، وأبلغ الجهات المسؤولة، التي سلمته إلى الباحثين الذين أكدوا بعد دراسة حالته، أنه يمثل واقعة نادرة، ولم يسبق وصفها علمياً من قبل.

وقالت “لو كورنيشيلي”، التي شاركت مديرة أبحاث الحياة البرية، في وزارة الموارد الطبيعية بالولاية، لموقع “ديلي ميل”: “لم يسبق وصف هذه الحالة من قبل، بين تشوهات الحياة البرية”.

وأجرى الباحثون أشعة مقطعية، ورنيناً مغناطيسياً للغزال، ليتبين أنه يمتلك كبداً واحداً وطحالين، ومسالك معدية ومعوية واحدة، كما أشار الأطباء إلى أن الفحص أكد أنه لم تكن هناك فرصة لبقاء هذا الحيوان حياً.