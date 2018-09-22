شاهد.. ولي العهد وخالد الفيصل بين احترام العمر واحترام المنصب

المواطن - الطائف

أظهر مقطع فيديو مدى الاحترام المتبادل بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان و مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وبين الفيديو احترام العمر واحترام المنصب، حيث أبى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يتقدم الأمير خالد الفيصل تقديرًا له واحترامًا لسنه، وفي المقابل أبى خالد الفيصل أن يتقدم الأمير محمد بن سلمان تقديرًا لسموه ولمنصب ولي العهد.

و‏هكذا هم حكامنا إلى أن تقوم الساعة يجمعون بين التقدير والمحبة والشموخ والوفاء. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رعى اليوم السبت، أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن، وذلك بميدان محافظة الطائف للهجن بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب السمو الشيوخ والمعالي ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وسلم ولي العهد الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى للأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن في جميع فئاتها، كما سلم سموه جوائز المراكز الأولى بالأشواط الأربعة الأخيرة بالمهرجان، التي جاءت على النحو التالي:

الشوط الأول: لفئة “حيل عام” وجائزته سيف ومبلغ (1.500.000) ريال، وفازت به الهجن “العنود” لخالد بن فيصل بن شريم.

الشوط الثاني: لفئة زمول عام وجائزته بندق ولي العهد، وخنجر، ومبلغ مليون ريال، وفازت به المطية “سعود” لسعد عبدالهادي المري.

الشوط الثالث: لفئة حيل مفتوح وجائزته سيف، ومبلغ (1.500.000) ريال، وفازت به المطية “الحاكمة” من هجن الرئاسة، لعلي جميل الوهيبي.

الشوط الرابع: لفئة زمول مفتوح، وجائزته بندقية ولي العهد ومبلغ مليون ريال، وهدية “خنجر” مقدمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفازت به هجن الرئاسة لعلي جميل الوهيبي.