شاهد.. ھكذا ودع مبتعث جیرانه وأصدقاءه في نيوكاسل

المواطن - الرياض

ودع مبتعث جیرانه وأصدقاءه في مدينة نیوكاسل البريطانیة، بطريقة مؤثرة وعبارات خطها على لوحة وضعها أمام منزله، تنم عن حبه وتقديره لهم بعد انتهاء فترة ابتعاثه.

وأظهرت صورة نشرها وكیل وزارة التعلیم لشؤون البعثات والمشرف على الملحقیات الثقافیة الدكتور جاسر الحربش، اللوحة التي وضعها المبتعث الدكتور عائض الشهراني قبل مغادرته وأسرته عائدين إلى المملكة.

وكتب المبتعث على اللوحة باللغة الإنجلیزية: “أعزائي في نیوكاسل.. الجیران، والأصدقاء، والزملاء، وكل من طرق قلوبنا وباب منزلنا، نود أن نقول: شكرا لكم.. لقد كنتم رائعین خلال السنوات الست التي قضیناها معكم من 2012 وحتى 2018”.

وأضاف في اللوحة “نحن الآن في طريق عودتنا إلى أرض الوطن، ستكونون على الدوام في خاطرنا.. من عائض، ونورة، والأبناء”.