شاهد.. 10 إبداعات فوتوغرافية بمهرجان ولي العهد للهجن تجسد إعجاز الباري في خلق الإبل

المواطن - واس

أسهم مهرجان ولي العهد للهجن، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله-، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن بمحافظة الطائف للهجن، في تحفيز المواهب الشابة والمبدعة والتي تزخر بها الطائف خاصة في فنون التصوير الفوتوغرافي .

وتجلت ابداعات الفوتوغرافيين بمهرجان ولي العهد للهجن في تجسيد آيات الإعجاز الإلهي في خلق الهجن والإبل بصورة عامة، مما يشكل تصوراً ذهنياً للمشاهد وتذكيراً بقوله تعالى: “أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ” الأية، وفي هذه الآية الكريمة يحضنا الخالق العليم بأسرار خلقه، على التفكير والتأمل في خلق الإبل، باعتباره خلقاً دالاً على عظمة الخالق – سبحانه وتعالى – وكمال قدرته وحسن تدبيره، ويجعل النظر إلى كيفية خلقها أسبق من التأمل في كيفية رفع السموات ونصب الجبال وتسطيح الأرض، ويدعو إلى أن يكون النظر والتأمل في هذه المخلوقات مدخلاً إلى الإيمان الخالص بقدرة الخالق وبديع صنعه .

وأطلق الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، مع انطلاق الفعاليات في 29 ذو القعدة الماضي ، مسابقة للتصوير الفوتوغرافي لأجمل صورة لسباقات مهرجان ولي العهد للهجن، بإجمالي جوائز مالية تقدر قيمتها ٩٠ ألف ريال، لتشجيع المواهب المبدعة في المشاركة والكشف عن ابداعاتها .

وحدد الاتحاد عدداً من الشروط للمشاركة في المسابقة وهي : أن تلتقط الصورة بكاميرات احترافية أو كاميرات جوال خلال فترة المهرجان وتكون من تصوير المشارك وليست منسوخة من أعمال أخرى، عدم معالجة الصور بأي شكل من الاشكال، يستثنى من ذلك معالجة الألوان فقط، على أن تراعي الصور خصوصية الزوار.

وبين أنه يمكن المشاركة بثلاثة صور لكل مشارك على أن يتم اختيار صورة واحدة من قبل لجنة التحكيم، كما يحق للجميع المشاركة سواءً من داخل أو خارج المملكة، وتقدم الصور المشاركة بصيغة (JPG) وبأبعاد لا تقل عن عرض 3000 بيكسل.

وأشار الاتحاد السعودي للهجن إلى أن جميع المشاركات ترسل على إيميل المسابقة ([email protected] )، لافتاً النظر إلى أنه سيتم إعلان الصور الفائزة عبر حسابات الاتحاد السعودي للهجن في مواقع التواصل الاجتماعي.