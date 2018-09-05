شاهد.. 3 مميزات جديدة في تحديث واتساب الأخير

شاهد.. 3 مميزات جديدة في تحديث واتساب الأخير

2018/09/05
الساعة 2:33 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, تكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد، أن تطبيق واتساب أطلق 3 تحديثات جديدة.

وأوضح الرشيد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تحديثات واتساب الجديدة منها إمكانية عرض الصور المستلمة بالرسائل من الإشعارات دون الحاجة لدخول المحادثة.

أما الميزة الثانية فهي إظهار تنبيه الروابط والمواقع المشبوهة، وثالثًا إمكانية البحث في الحالة “ستوري”.

ويوم أمس الأول الاثنين، حدث عطل في تطبيق واتساب، ما تسبب في توقف التطبيق بأنحاء العالم.

وبسبب العطل انقطع التراسل على واتساب بين الملايين من مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل سواء أندرويد أو iOS.

وفوجئ الملايين حول العالم بأنهم لا يمكنهم إرسال أو استقبال رسائل على الواتساب.

 

 


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