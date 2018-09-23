شاهد.. 5 صور جوية لاحتفالات اليوم الوطني

شاهد.. 5 صور جوية لاحتفالات اليوم الوطني

2018/09/23
الساعة 9:01 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

جهزت القيادة العامة لطيران الأمن إمكاناتها كافة في سماء المملكة لاحتفالها باليوم الوطني الـ88، وذلك ضمن خطة أعدتها بالتنسيق مع بقية القطاعات والأجهزة الحكومية.

ونفّذ طيران الأمن يومي السبت والأحد عدة طلعات جوية متواصلة لمتابعة أماكن الاحتفالات جوًّا، وسط تكامل وتناغم وتنسيق عالٍ مع الجهات الأمنية والخدمية والجهات المنظمة للاحتفالات في اليوم الوطني.


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