شاھد.. الاعتداء على مراسل قناة روسیة في بث مباشر

المواطن - متابعة

تعرَّض مراسل إحدى القنوات الروسیة إلى الاعتداء على الهواء مباشرة من قِبل شخص بمدينة دونباس بجمهورية دونیتسك الشعبیة.

ووثق المقطع التلفزيوني، مراسل القناة الروسیة وهو يستعد لنقل تطورات الأحداث الخاصة بقـتل رئیس جمهورية دونیتسك الشعبیة قبل أن يفاجئه أحد المارة ويعتدي علیه من الخلف.

وأظهر المقطع، قیام أحد زملاء المراسل بالتدخل والدخول في اشتباك مع الشخص المعتدي، فیما واصل المراسل شرحه الأحداث للمشاهدين.

وتشهد جمهورية دونیتسك الشعبیة حالة فوضى وتوتر كبیر عقب مقـتل رئیسها ألكسندر زاخارتشینكو؛ إثر تفجیر يوم الجمعة الماضي.