شد شعر ولكمات.. معركة نسائية أكشن في الرياض للفوز بكعكة التسول!

المواطن - عبدالرحمن دياب

لكمات وشد شعر وسط طريق عام مليء بالسيارات.. هو مشهد أكشن ولكنه ليس لفيلم ما بل حقيقة شهدتها الرياض .

وبحسب ما ذكر مغردون على “تويتر” الفيديو تم توثيقه في الرياض، وبين نساء يبدو أنهن من الجنسية الإفريقية يتشاجرن وسط الطريق وهن يرتدين العباءات ، حيث وجهت إحدى السيدات لكمة إلى أخرى أسقطت طفلًا رضيعًا من يديها عدة مرات على وجهه في مشهد صادم.

وتسببت المعركة النسائية في انكشاف شعر عدد من المتشاجرات، وهو ما أثار حالة من الغضب والتعجب بسبب هذه الواقعة الغريبة.



وأكد مغردون أن المشاجرة بسبب التنافس على مواقع الشحاذة عند الإشارات الضوئية والأماكن التجارية الكبيرة، مطالبين بسرعة القبض عليهن ومعاقبتهن قانونًا.

ووصف البعض المشهد بجملة “صراع البقاء للفوز بكعكة التسول”.