شد وجذب قانوني حول صحة مشاركة حمدان الشمراني في مباراة الفيصلي والباطن

المواطن - محمد سمعة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم في الفترة الماضية قرارًا يقضي بوقف اللاعب حمدان الشمراني لاعب الأهلي السابق لمدة مباراتين وذلك بعد أن ارتكب فعلًا غير رياضي أدى إلى طرده المباشر بعد ركل المنافس بدون كرة في مباراة الأهلي والفيصلي والتي أقيمت الموسم الماضي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وكان الشمراني انتقل من النادي الأهلي إلى الفيصلي في صيف العام الجاري وبعد نهاية الموسم الماضي.

وبعد قرار لجنة الانضباط فكان من المفترض إيقاف اللاعب حمدان الشمراني لمدة ثلاث مباريات، ولكن مشاركته أمام نادي الباطن في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جعلت الباطن يتقدم باحتجاج على مشاركته غير القانونية في المباراة.

وعلق أحمد الأمير الباحث القانوني عبر حسابه في تويتر حول صحة تقدم الباطن باحتجاج قائلًا: القرار الانضباطي الصادر بحق الشمراني ينص على إيقافه مباراتين على حسب نص المادة 3/1/48 بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي نتيجة طرد اللاعب بالكارت الأحمر المباشر، ليصبح المجموع الكلي للإيقاف 3 مباريات.

وأضاف أحمد الأمير: الإيقاف التلقائي نتيجة الطرد بالكارت الأحمر تم تنفيذه في مباراة الهلال والأهلي في الجولة الـ25 من الدوري في الموسم الماضي، وذلك استنادًا لنص المادة 2/38 من لائحة العقوبات والخاصة بالإيقافات.

وتابع الأمير: الإيقاف نتيجة القرار الانضباطي وحسب نص القرار لا بد أن يُنفذ في أي مباراة رسمية يحق للاعب المشاركة فيها مع فريقه وذلك يشمل منافسات الدوري الأولمبي السعودي استنادًا على نص المادة 8/18 و 9/18 والخاصة بالإيقاف عن المباريات.

وقال الأمير: إيقاف اللاعب الشمراني ثلاث مباريات تم بالفعل حيث تم إيقاف اللاعب في مباراة الأهلي والهلال ثم الأهلي وأحد ثم تم إيقافه في مباراة الأهلي والنصر في الدوري الأولمبي والتي أقيمت في 13 أبريل من العام الجاري.

وأضاف أحمد الأمير: ختامًا واستنادًا على لائحة الانضباط وموادها القانونية أجد أن مشاركة الشمراني في مباراة الباطن مع الفيصلي مشاركة قانونية بعد تنفيذه للعقوبة لذلك سوف يتم قبول احتجاج الباطن شكلًا ورفضه موضوعًا.

في سياق آخر تحدث القانوني عبدالله الشايع حول صحة احتجاج نادي الباطن ضد الفيصلي فقال عبر حسابه في تويتر: بخصوص احتجاج الباطن ضد لاعب الفيصلي حمدان الشمراني، القرار حدد بشكل قانوني درجة الفريق السنية وهي الفريق الأول، وذلك عندما نطق القرار بتنفيذ العقوبة مع فريقه تعلق الحكم بدرجة الفريق الأول ولا يمكن تصول أنه نفذ العقوبة مع درجة أقل.

وأضاف الشايع: المادة الـ38 فقرة 3 أوضحت أن الإيقافات الناتجة عن طرد لاعب في الفئات السنية تنفذ في ذات الفئة التي حصلت فيها المخالفة، وإذا تجاوز الفئة السنية ووصل للدرجة الأولى فهذا يعني أنه سيحاسب بقوانين الدرجة الأولى.

وتابع الشايع: من يربط المادة السابقة بأنها تخص الإيقاف التلقائي فالمادة ذكرت إيقافات وليس الإيقاف وهناك إيقافات انضباطية لا تصدر إلا بعد تلقي اللاعب للبطاقة الحمراء وذكرت في المادة الـ48.

وأكمل الشايع: نايف هزازي لاعب الشباب السابق صدر بحقه إيقاف 4 مباريات مع الإيقاف التلقائي وحاول حينها نادي الشباب أن يُنهي عقوبة اللاعب باحتساب مشاركاته مع النادي الأولمبي والتي يحق له المشاركة فيها لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد بأنه لا يحق له احتساب الإيقاف في الدرجة السنية الأدنى.

وتابع الشايع: من سيعترض بأن المادة 38 فقرة 3 والمتعلقة بالفئات السنية لا يمكن إنزالها على الفريق الأول للنادي فإن هذا غير صحيح لأن الفريق الأول يصنف بحسب الدرجات السنية إلى فرق الدرجة الأولى وهناك اختلاف بين تصنيف الدرجات السنية والدرجات بحسب المستوى الفني.

وأضاف الشايع: ولهذا أقول إن اللاعب حمدان الشمراني والذي تم إيقافه مباراتين وتتبقى له مباراة كان من المفترض ألا يشارك فيها، مشاركته أمام الباطن غير قانونية.

وأكد الشايع أن احتجاج نادي الباطن احتجاج قانوني ووجيه وينم عن ذكاء إداري واحترافي من قبل إدارة الباطن على حد قوله.

وبعد تغريدات كل من القانوني أحمد الأمير والقانوني عبدالله الشايع، نجد أنه يتواجد اختلاف في الآراء حول مدى صحة وقانونية مشاركة الشمراني مع الفيصلي أمام الباطن.

كما أن الباطن أعلن عبر حسابه الرسمي في تويتر يوم الجمعة الماضية عن تقدمه بشكوى للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد مشاركة الشمراني مع الفيصلي ضد الباطن.