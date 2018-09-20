شذى سبت تعاني من مرض غامض وشقيقتها تنشر مقطعاً مثيراً للشفقة

المواطن - الرياض

تعرضت الفنانة شذى سبت لوعكة صحية طارئة لكن الأطباء لا يزالون يبحثون عن علاج لحالتها منذ أكثر من أسبوعين.

البداية جاءت من تغريدات غامضة من حساب شذى سبت قالت فيها: إن الله لا يبتليك بشيء إلا وبه خير لك حتى وإن ظننت العكس فالحنين ابتلاء، والفراق ابتلاء، والمرض ابتلاء، والموت ابتلاء، كل أمر يزعجك ويعكر صفو حياتك وينزل دمعاتك فهو ابتلاء، فلا تنسَ وعد الله تعالى: وبشِّر الصابرين.

وزادت الأمور تعقيداً مع تغريدة أخرى قالت فيها شذى سبت: أستودعك الله يا نفسي من ذل الحياة وكبرياء النفس وضجيج التفكير ومن عين حاسد وقلب حاقد وصداقة منافق اللهم ابعد عني من يظهرون لي معزتهم.. وفي باطنهم لي خبث لا ينتهي.. اللهم إني استودعك مستقبل لا أعلم خفاياه، اللهم اجعل القادم أفضل مما مضى.

وانتشر خبر مرض شذى سبت عبر مواقع التواصل، لكنّ أحداً لم يعرف الحقيقة حتى نشرت شيماء سبت شقيقة شذى سبت مقطع فيديو لها من داخل المستشفى وعلقت عليه بالقول: متابعيي الأحبة أرجو منكم الدعاء لأختي الغالية شذى سبت بالشفاء العاجل والصحة والعافية، حيث إنها تعاني من أزمة صحية عارضة من أسبوعين وترقد بأحد مستشفيات البحرين وإلى الآن لم يتمكن الأطباء من علاجها.. الحمد لله على كل حال.

والمعروف أن شذى سبت ممثلة بحرينية من مواليد 7 مارس 1981 وهي من عائلة فنية، حيث إن والدتها هي الممثلة فاطمة إسماعيل، كما إن شقيقتها الممثلة شيماء سبت والمغنية أبرار وعارضة الأزياء شيلاء.

بدأت شذى سبت مشوارها الفني بسن صغيرة في الفعاليات المسرحية في مركز سلمان الثقافي في عام 1986، بينما كانت بدايتها التلفزيونية في عام 1992 حيث قدمت العديد من الأعمال في دول الخليج.

متابعيني الاحبة ارجو منكم الدعاء لاختي الغالية #شذى_سبت بالشفاء العاجل والصحة والعافية حيث انها تعاني من ازمة صحية عارضة من اسبوعين وترقد بأحدى مستشفيات #البحرين والى الان لم يتمكن من علاجها الحمدلله على كل حال

ربي يردج لنا اختي حبيبتي بالسلامة ويشفيج pic.twitter.com/Sj2ZWLEhlx — شيماء سبت🔑💫🌕 (@shaimasabt) September 17, 2018