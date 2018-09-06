شرطان لاستمرار الموظف في عمله حال غش شهادته

المواطن - الرياض

أكد الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، أن هناك شرطين لاستمرار الموظف الذي حصل على شهادته بالغش في عمله.

وأوضح الخثلان في حواره ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الشرط الأول أن يبدأ الموظف في إصلاح نفسه وذلك من خلال التوبة عن هذا الأمر، أما الشرط الثاني فهو أن يعمل على تطوير نفسه في العمل حتى يكون في مستوى زملائه الذين يعمل معهم وذلك بالحصول على دورات في مجال عمله.

ولفت الشيخ الخثلان إلى أن الشهادات تعني أن الموظف لديه كفاءة وأهلية لممارسة العمل، وأنه لو تم اكتشاف كون الموظف حاصلًا على شهادة بالغش ولكنه في مستوى زملائه أو أكثر منهم فلا بأس في أن يستمر.