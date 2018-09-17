شرطة الرياض تكرم مواطنًا قدم معلومات جنائية مهمة وسائقا باكستانيا أعاد مقتنيات ثمينة

المواطن -الرياض

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز “حفظه الله” سلّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري مكافأةً ماليةً للمواطن محمد بن علي البريكي لمساهمته وتعاونه مع الأجهزة الأمنية في تقديم معلومات هامة تتعلق بقضية جنائية، ونقل له سعادته شكر سموه وتقديره لاستشعاره بالمسؤولية الأمنية والاجتماعية.

من جانبه أعرب البريكي عن فخره واعتزازه بذلك مثمناً لسموه الكريم حرصه واهتمامه ومشيراً لما يقدمه رجال الأمن بتوجيهات ولاة الأمر “حفظهم الله” من جهود في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وفي ذات السياق، تم تكريم المقيم نياز باد شاه باكستاني الجنسية , الذي يعمل بمهنة سائق للأجرة لقاء أمانته وحرصه في تسليم مفقودات ومقتنياتٍ ثمينة لأحد مراكز الشرطة عثر عليها بمركبته تعود لأحد المواطنين , مؤكداً بأنه عكس بذلك أنموذجاً مشرفاً للأمانة والإخلاص.