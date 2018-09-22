شرطة عسير تضبط المتورطين في سرقة الصراف الآلي

المواطن - سعيد مشهور

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه عند الساعات الاولى من فجر الخميس الموافق ١٤٤٠/١/١٠ هـ ورد لغرفة العمليات بلاغاً عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة بعد إنتزاعه من موقعه بمحطة وقود على طريق ظهران الجنوب – نجران والفرار من الموقع بسيارة نقل صغير ‘ حيث تم على الفور إتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحريات التي أسفرت بتوفيق الله عن ضبط السيارة المستخدمة في جريمة السرقة والقبض على الجناة المتورطين بالقضية والعثور على جهاز الصرف الآلي والسلاح المستخدم بحوزتهم ، حيث جرى إيقافهم لإستكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية ، وإحالة القضية للنيابة العامة.

وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .- والله الهادي إلى سواء السبيل