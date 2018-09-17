شرفي أهلاوي يتكفل بدفعة دي سوزا الأولى .. ومكافأة مُغرية في حال اجتياز الحزم

المواطن - محمد سمعة

توجه ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالشكر إلى عبدالله الزهراني عضو شرف النادي الأهلي بسبب تكفله بمكافأة الفريق الأول لكرة القدم في حال فاز على الحزم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ماجد النفيعي: في لقاء جميل في نيويورك مع عضو الشرف الداعم الأستاذ عبدالله الزهراني .. الذي تكفل بالدفعة الأولى من مقدم عقد دي سوزا وتكفل أيضًا بمكافأة قدرها عشرة آلاف ريال لكل لاعب أهلاوي في حال الفوز على الحزم .. دعمًا للنادي ولأسرة الأستاذ خالد قاضي رحمه الله.

وكان النادي الأهلي نجح في الفوز على نادي أحد يوم الجمعة الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثنائية دون رد.

يذكر أن الأهلي كان تعاقد مع البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الوسط من صفوف نادي فنربخشة التركي.