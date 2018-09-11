شرفي نصراوي يتكفل بمصاريف معسكر العالمي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر تكفل عضو الشرف، العميد فهد المشيقح، بتكاليف معسكر الفريق الأول لكرة القدم لمباراة الفيصلي المُقرر إقامتها، يوم الجمعة المقبل.

وثمن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم، مبادرة العميد فهد المشيقح، الداعمة وغير المستغربة من عضو الشرف تجاه العالمي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لملاقاة نظيره الفيصلي، مساء يوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على نظيره أُحد بهدفين مقابل هدف، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة المحلية.