شرفي نصراوي يدعم العالمي بـ500 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عن تقديم عضو شرف العالمي، سعود بن منصور الناصر، دعمًا ماليًا للنادي يُقدر بـ500 ألف ريال.

وثمن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، هذه المبادرة الداعمة وغير المستغربة من سعود الناصر تجاه العالمي.

وجاء دعم سعود الناصر قبل أيام من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الهامة أمام نظيره الجزيرة الإماراتي، في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال.

ودشن حساب العالمي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هاشتاقًا يحمل اسم شكرًا رجال النصر، للإشادة بمبادرة سعود الناصر، وتفاعلت الجماهير مع هذا الهاشتاق.

وطالبت الجماهير بدعم أعضاء الشرف للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة، سواء عن طريق تقديم مكافآت مالية أو شراء تذاكر وتقديمها للجمهور لمؤازرة العالمي.