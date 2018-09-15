شركة الشايع تعلن عن ملتقى توظيفي نسائي للعمل في هذا المجال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الشايع الدولية عن (ملتقى توظيف نسائي فوري) يوم الاثنين بتاريخ 1440/01/07هـ الموافق 2018/09/17م على الوظائف التالية (مُمثلة مبيعات، ومساعدة مديرة فرع، ومديرة فرع)، للعمل في مول الرياض بارك بمجال المبيعات، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً للمواعيد والمميزات الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- ممثلة مبيعات.

2- مساعدة مديرة فرع.

3- مديرة فرع.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن يكون عمر المتقدمة من 19 سنة إلى 40 سنة.

مكان العمل:

– مول الرياض بارك.

موعد المقابلة:

– يوم الاثنين بتاريخ 1440/01/07هـ الموافق 2018/09/17م من الساعة 9:30 صباحاً إلى 1:00 ظهراً، مع إحضار نسخة من السيرة الذاتية ونسخة من بطاقة الأحوال.

مكان المقابلة: – مدينة الرياض – مقر إدارة شركة الشايع (البوابة الاقتصادية) مخرج 8 – حي قرطبة (بوابة رقم 5).

طريقة التقديم: – للتقديم الرجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]