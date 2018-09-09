شركة النهدي الطبية تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الباحة

شركة النهدي الطبية تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في الباحة

2018/09/09
الساعة 1:15 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الباحة

أعلنت شركة النهدي الطبية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة للرجال، للعمل بالشركة في مدينة الباحة، بمسمى (موظف دعم نقاط البيع POS Support Technician)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– موظف دعم نقاط البيع (POS Support Technician).

مكان العمل:

– مدينة الباحة.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدأ من اليوم الأحد بتاريخ 2018/09/09م وينتهي بتاريخ 2018/12/09م، من خلال الرابط التالي (هنا).

 


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