شركة ايه بي بي تعلن بدء التقديم على برنامج منح الماجستير

المواطن - الرياض

أعلنت شركة ايه بي بي العالمية (شركة متعددة الجنسيات مقرها في مدينة زيورخ في سويسرا) بدء التقديم على برنامج منح درجة الماجستير (Master’s Degree Scholarship Program)، للحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (الطاقة الكهربائية أو أنظمة التحكم)، حديثي التخرج أو لم يمضي أكثر من عامين على تخرجهم، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (الطاقة الكهربائية أو أنظمة التحكم).

3- حديثي التخرج أو لم يمضِ أكثر من عامين على التخرج.

4- أن يكون المعدل التراكمي يساوي أو أكثر من (3.0 من 4) أو (3.7 من 5).

5- إتقان اللغة الإنجليزية إما مع IELTS (التدريب الأكاديمي)، 6.5 (مع عدم وجود جزء من الاختبار أقل من 5.5) أو مع TOEFL (القائم على الإنترنت) 90 (بحد أدنى 20 على الجزء الكتابي).

نبذة عن البرنامج:

– سيتم تغطية تكاليف البرنامج خلال مدة الدراسة في السويد، بما في ذلك الإقامة، وبدل النقل، والتأمين الطبي ، وبدل الطعام، والكتب، وتذكرة ذهاب وإياب.

– سيبدأ برنامج درجة الماجستير في السويد في صيف 2019م مع الجامعات السويدية المسجلة لدى وزارة التعليم العالي السعودية (جامعة شالمر للتكنولوجيا في غوتنبرغ، أو المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم).

– ستكون رسالة موضوع الماجستير هو (هندسة أنظمة الطاقة الكهربائية والتحكم).

– يتم إدارة البرنامج من قبل ABB Saudi Arabia بالتعاون مع السفارة السويدية في المملكة العربية السعودية.

موعد التقديم وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/10/31م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).