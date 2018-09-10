شركة نسما تعلن توفر 4 وظائف شاغرة

المواطن - الشرقية

أعلنت شركة نسما توفر 4 وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمسمى (مسّاح كميات، ومدير العمليات الإقليمية) بالشركات التابعة لها بمدينة الخبر (شركة نما للشحن، وشركة نسما للمقاولات المحدودة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مسّاح كميات (Quantity Surveyor) (ثلاث وظائف):

– درجة الدبلوم في المسح الكمي المعتمد من قبل معهد مساح معتمد.

2- مدير العمليات الإقليمية:

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.

موعد وطريقة التقديم: متاح الآن من خلال الرابط التالي (هنا).