شظايا الصاروخ الحوثي أصابت 26 شخصًا بينهم طفلان

المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبدالخالق علي القحطاني، بأن رجال الدفاع المدني باشروا مساء أمس الأربعاء الموافق 25/ 12/ 1439هـ بلاغًا عن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الأحياء السكنية بمدينة نجران.

وأضاف القحطاني أنه اتضح وفق آخر النتائج تعرض (26) ستة وعشرين مدنيًّا، بينهم طفلان، بإصابات مختلفة تم علاج (15) خمسة عشر منهم في مواقعهم، ونقل (11) أحد عشر مصابًا إلى المستشفى.

وقد باشرت الجهات المختصة الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، والله ولي التوفيق.