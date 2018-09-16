شعار اليوم الوطني 88 يعكس الملامح الإيجابية العامة للمملكة

المواطن - الرياض

تحتفل المملكة في يوم 23 سبتمبر من كل عام بذكرى اليوم الوطني، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس رحمه الله برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق يوم 23 سبتمبر 1932م.

وتهتم المملكة بابتكار فعاليات تتناسب مع أهمية هذه المناسبة ويأتي شعار اليوم الوطني من بين أحد الأمور التي يتم الاحتفاء بها كل عام وإطلاقه قبل المناسبة بفترة كافية.

فلسفة شعار اليوم الوطني 88

وقبل عدة أيام أطلقت وزارة الإعلام ممثلة بمركز التواصل الحكومي، هوية وشعار اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وقال الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي في تصريحات صحفية سابقة إن إطلاق الهوية الجديدة وشعار اليوم الوطني الـ 88 يأتي ضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية لوزارة الإعلام، التي تهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية للجهات المشاركة، عبر هوية موحدة معتمدة لليوم الوطني.

وذكر الدكتور المغلوث أن شعار اليوم الوطني 88 يمثل فلسفة مستمدة من خريطة المملكة، ومن مجموع عدد أحرف اليوم الوطني ورقم السنة اللَّذين يساويان عدد مناطق المملكة الـ 13، كما أن الانحناءات في الشعار تمثل تضاريس المملكة المتنوعة.

وأضاف الدكتور المغلوث أن الهوية الجديدة تسلط الضوء على الملامح الإيجابية العامة للمملكة، وتسعى إلى تقديم مفهوم جديد للتغطية الإعلامية للاحتفالات، ووضع بصمة متميزة ومختلفة للمناسبات والاحتفالات الوطنية، كما تهدف إلى تعزيز مشاعر الحب والولاء لولاة الأمر، وقيم الانتماء للوطن.