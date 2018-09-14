شكوى مواطن تقود لضبط صيدلية تبيع المنتجات غير المرخصة بالخميس

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

تفاعلت الفرق الميدانية في إدارة الالتزام بصحة منطقة عسير، مع شكوى مواطن بشأن بيع إحدى الصيدليات الخاصة في محافظة خميس مشيط مكملات غذائية غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وقالت صحة عسير في تصريحات إلى “المواطن“: إنه على الفور باشرت لجنة ميدانية الصيدلية المعنية يوم أمس بتوجيه ومتابعة من مدير عام الشؤون في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري، وضبطت المنتج المذكور و5 منتجات أخرى من نفس الشركة، وجميعها من المكملات الغذائية غير المرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث تم حصر الكميات وتحريزها ومنع بيعها، وتم توجيه الفرق في قسم تفتيش الصيدليات إلى تتبع المصدر الذي ورد منه المنتج لضبط المستودع والتحقق من الشركة الموردة، مع الشخوص على بقية الصيدليات التابعة لنفس المجموعة لضبط الممارسة ومنعها وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وأكدت صحة عسير أنه تم مخاطبة هيئة الغذاء والدواء فيما يخصها من إجراءات، وتقدم صحة المنطقة شكرها للمواطن على بلاغه وتعاونه، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات صحية بالاتصال على الرقم 937.