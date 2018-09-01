صادرات النفط العراقي تسجل أعلى معدل في أغسطس الماضي

صادرات النفط العراقي تسجل أعلى معدل في أغسطس الماضي

2018/09/01
الساعة 11:43 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

سجلت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أعلى معدل صادرات للنفط الخام في أغسطس الماضي، خلال العام 2018، وذلك وفقًا للإحصاءات الصادرة عن شركة تسويق النفط “سومو”.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أغسطس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت أكثر من 111 مليون برميل”، مع “إيرادات أكثر من 7 مليارات و729 مليونًا”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث قوله: إن المعدل اليومي للصادرات بلغ 3 ملايين و583 ألف برميل، لافتًا إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 69.593 دولار.


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