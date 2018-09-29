صافرة أوزبكية تُدير مباراة الأهلي ضد الباطن

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد الباطن في ختام الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحتضن مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الأهلي ضد الباطن في الجولة الرابعة، مساء اليوم السبت.

وسيُدير مباراة الأهلي ضد الباطن اليوم، الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف، ويُساعده الثنائي جاكونجير سيدروف واليشير أوسمانوف، والكويتي علي شعبان كحكم رابع، وحكم الفيديو سيكون الويلزي سايمون لي إيفانز.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور؛ لحصد نقاط مباراة الأهلي ضد الباطن اليوم، للمنافسة على صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يأمل الفريق السماوي لتحسين نتائجه وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، قبل مباراة الهلال ضد الباطن اليوم، فيما يقع الباطن في المركز الـ14 بنقطة واحدة.