صافرة إسبانية تُدير لقاء الأخضر وبوليفيا

المواطن - محمد سمعة

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم التحكيم والذي يُدير مباراة السعودية وبوليفيا الودية والتي تنطلق اليوم في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على تويتر طاقم التحكيم الإسباني والذي يُدير مباراة الأخضر وبوليفيا حيث جاء الطاقم مكونًا من:

حكم الساحة وهو أنطونيو ماثيو لاهوز، والحكم المساعد الأول وهو سيبريان ديفيز باو، والحكم المساعد الثاني وهو أجيلار رودريغيز خافيير، بينما سيكون الحكم تركي الخضير هو الحكم الرابع في المباراة.

تُقام مباراة المنتخب السعودي وبوليفيا على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وكان آخر لقاء دولي خاضه الأخضر كان أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وانتهى بفوز المنتخب السعودي بنتيجة هدفين لهدف.