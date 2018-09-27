صافرتان أوزبكية وسلوفاكية لمباراتي الدوري اليوم

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراتي اليوم في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وسيتولى الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف إدارة مباراة الاتفاق وأحد وسيعاونه كل من جاكونجير سايدوف و اليشير يوسمانوف، أما الحكم الرابع فسيكون الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ وسيكون الروماني أفيدو هتجان هو حكم الفيديو.

أما الحكم السلوفاكي دامير سكومينا فسيتولى إدارة مباراة الفيصلي والحزم تحكيميًا وسيعاونه كل من روبرت فوكان ومانويل فايدال، والحكم الرابع سيكون البحريني محمد جمال، أما الحكم المشرف على الفيديو فهو البولندي سيمون مارزينياك.

تُقام مباراة الاتفاق وأحد في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساء بتوقيت المملكة، أما مباراة الفيصلي والحزم فستنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة.