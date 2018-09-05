صانع الأمجاد محمد بن سلمان .. شبيه الجد حفيد المجد

المواطن - الرياض

عبر العديد من المواطنين عن رضاهم عما يقوم به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في سبيل تطوير المملكة وتنميتها على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأشاد المواطنون بخطط وإصلاحات ولي العهد التي بدأوا يجنون ثمارها وتجسدت مظاهر نجاحها في العديد من الإصلاحات التي انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطنين.

كما أثنى المواطنون على النجاحات التي تحققها المملكة على المستوى الخارجي حيث تمت إعادة هندسة العلاقات السعودية بالقوى العظمى والعديد من دول العالم.

وأطلق المغردون وسمًا على تويتر بعنوان “صانع الامجاد محمد بن سلمان ” عبروا فيه شكرهم وتقديرهم لما يقدمه من جهد وإخلاص في خدمة العباد والبلاد.

وعبر الوسم قال فواز السبيعي: حفظ الله القائد الملهم سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشجاع الذي منح الحالمين والطموحين والجادين والصادقين منافذ الإبداع والعطاء للوطن المعطاء.

وأضاف : في اللقاءات الإعلامية على مستوى الإعلام العالمي ظهر ولي العهد محيطا بكل التفاصيل الدقيقة التي يمكن من خلال رؤيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن تغير العالم بل تصنع منه عالما مختلفا يمنح الإنسان إنسانيته.

وقال أحمد الناقي: شبيه الجد حفيد المجد مخلّد الأمجاد.. كبير الجاه بعيد أقصاه معرب الجدين.

ونشر مشعل المغيري مقطع فيديو لمواطن لبناني ينتقد الفساد في مطارات لبنان ويؤكد أنهم بحاجة إلى مسؤول مثل محمد بن سلمان يحكمهم.

وقال المغيري : “لو لم يكن محمد بن سلمان صانعا ورمزاً للمجد والفخر فمن إذن؟ وها هي الأصوات بدأت تعلو من بعيد نريد مثل محمد بن سلمان.”

بدوره غرد منصور الخميس قائلًا: محمد بن سلمان هو مهندس التغيير .. فكر ومهارة عسى سموُّه من بعيدين الآجال.

ونشر صالح الشلهوب صورة لولي العهد في مرحلة الطفولة وأخرى حديثة وعلق بقوله : محمد بن سلمان صاحب فنون القيادة الفريدة منذ الصغر، يتفنن بكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل عظيم للمملكة و العالم. دمت لنا يا سمو المجد وصانع الإنجازات.