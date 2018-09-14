صحة الطائف تعلن أرقام المقبولين بوظائف بند الأجور والمستخدمين

المواطن - الطائف

أعلنت الشؤون الصحية بالطائف أرقام المقبولين النهائية على وظائف المستخدمين وبند الأجور، والتي كانت قد أعلنت عنها سابقا على موقع وزارة الصحة وتبعها إعلان المقبولين مبدئيا ممن خضعوا للاختبار التحريري والمقابلة الشخصية .

ودعت المقبولين نهائيا، عبر حسابها الرسمي إلى مراجعة إدارة خدمات الموارد البشرية بالمديرية بقروى لإنهـاء إجراءات تعيينهـم مصطحبين المؤهل العلمي وصورة من الهوية الوطنية ورخصة القيادة بالنسبة للسائقين اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 محرم 1440هـ الموافق 18 سبتمبر 2018م.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي مشيرا إلى أن أرقام المقبولين على النحو التالي: