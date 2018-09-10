صحة جازان تتوعد عامل النظافة الممرض بالمادة 23

المواطن - جازان

توعدت صحة جازان، مساء اليوم الاثنين، عامل نظافة ركب أنبوب أكسجين لمريض بأحد المستشفيات.

وأوضحت صحة جازان أنه وفقًا للأوامر السامية تم نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في المخالفات المتعمدة الجنائية إلى النيابة العامة لتتولى بذلك سلطات التحقيق والادعاء للمخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية.

ولفتت صحة جازان إلى أن عامل النظافة خالف المادة الثالثة والعشرين وقام بالتمريض وصرف أدوية دون مؤهل، خلافًا للمادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية التي تنص على أنه “يحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة”.