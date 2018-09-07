صدق أو لا تصدق.. هذا النادي رفض ميسي رغم تسجيله 12 هدفًا بالاختبارات

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

في مفاجأة من العيار الثقيل، أُثيرت حول رفض أحد الأندية العالمية ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك قبل أن ينتقل إلى فريق برشلونة الإسباني وهو في سن صغيرة.

وقال إدواردو أبراهاميان، المدير الفني السابق لفريق ريفر بليت الأرجنتيني لصحيفة ماركا الإسبانية: إن ميسي شارك في دورة تدريبية ترشحه للانتقال إلى الفريق قبل الانتقال إلى برشلونة.

وأضاف: “لقد ترك انطباعًا حقيقيًّا في الحصة التدريبية الأولى، لقد كان صغيرًا في الحجم، لم يكن ذلك مشكلة بالنسبة لنا؛ لأننا كنا ننظر إلى مهاراته الفنية التي كان يمتلكها بقوة”.

وأوضح خلال حواره مع الصحيفة الإسبانية أن ميسي استطاع إبهار المسؤولين في النادي بعد أن سجل خلال الدورة التدريبية 12 هدفًا، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا- حسب وجهة نظر الإدارة- لإبرام عقد مع الطفل الموهوب.

وكان ميسي يلعب في تلك الفترة بصفوف نادي نيوليز أولد بويز في الأرجنتين، وهو النادي الذي أكد النجم العالمي عزمه اختتام حياته الكروية فيه بعد ترك فريق برشلونة.

ميسي انضم إلى العملاق الكتالوني في سن صغيرة، بعد أن أخذه والده في رحلة علاجية بإسبانيا، اكتشفه هناك مسؤولو برشلونة، والذين قرروا الإنفاق على حالته الصحية وعلاجه، ليبقى ليونيل النجم الأول منذ ظهوره لأول مرة في صفوف الفريق الإسباني عام 2006.