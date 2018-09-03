صدمة بعد العثور على 14 جثة لرُضع وأجنة في أرض مهجورة!

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة الهندية في مدينة كلكتا، عن العثور على 14 طفلًا رضيعًا وأجنة منقوعة في مواد كيميائية داخل أكياس بلاستيكية خلال أعمال بناء في أرض مهجورة.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن البقايا عُثر عليها يوم أمس الأحد أثناء أعمال حفر في قطعة أرض تقع في حي هاريديفبور.

وذكرت صحيفة “هيندوستان تايمز” أن شركة عقارية كانت قد اشترت الأرض مؤخرًا.

وقال سوفان تشاتيرجي، رئيس بلدية كلكتا: “عُثر على 14 جثة، ملفوفة على نحو مستقل في أكياس بلاستيكية، داخل حقيبتين”.

وأضاف: “سوف تجرى أعمال بحث دقيقة في المنطقة بالكامل، بما في ذلك المرافق المائية القريبة، لمعرفة إن كان يوجد المزيد من الجثث.. ويبدو أن الجثث كانت منقوعة في مواد كيميائية”.