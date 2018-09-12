صدمة بعد وفاة طفل بسطح مستشفى بالرياض .. بفعل فاعل أم إهمال؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

عُثر، صباح الثلاثاء، على طفل عمره 5 سنوات متوفى على سطح مستشفى حكومي شرق العاصمة الرياض.

وعبر وسم “وفاة طفل بسطح مستشفى”، كُشفت تفاصيل صادمة، حيث زعم البعض أن الطفل كان برفقة والدته بالمستشفى مساء أمس قبل أن يختفي عن الأنظار.

وقال آخرون: إن بعد 4 ساعات من البحث عن الطفل تم العثور على جثته أعلى سطح المستشفى، ولا أحد يعلم السبب، فيما أكد مغردون أن الجهات المعنية تحقق في الواقعة.

وتساءل مغردون كيف لطفل بعمر 5 سنوات أن يصل إلى سطح مستشفى، متعجبين أين حراس الأمن وأنظمة الأمان، قائلين: “هل يعقل أن الموت يكون مصير طفل يضيع من أهله وفي منشأة طبية؟!”.

وبحسب المعلومات المتداولة، رفض تتبع الكاميرات، وهو ما دفع البعض لإبداء غضبهم لأن هذه حالة وفاة وليست “لعبة”، ويجب فصل كل من يثبت تورطه في الحادث سواء كان بفعل فاعل أو نتيجة إهمال وتسيب.

وطالب المتابعون بفتح الكاميرات ومعاقبة حراس الأمن وعمال النظافة ومدير المستشفي، مع إجراء تحقيق مع الممرضين والممرضات المتواجدين في المستشفى في هذا الوقت.