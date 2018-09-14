صراخ وتوسلات لله لحظة انهيار صخرة عملاقة على شاطئ مكتظ

المواطن - متابعة

في الوقت الذي كان يستمتع فيه رواد أحد الشواطئ اليونانية بالهدوء وهواء البحر المنعش فاجأتهم صخرة كبيرة انهارت بشدة على الشاطئ لتتحول لحظات المرح والفرح إلى رعب وفزع.

وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من شاطئ نافاجيو في إحدى الجزر التابعة لليونان حيث سقطت الصخرة الكبيرة على الشاطئ المكتظ بالسياح، وأصيب بعض المصطافين جراء الحادث.

وتضمن الفيديو صرخات وتوسلات إلى الله وسط حالة من الهلع التي سيطرت على كل مرتادي الشاطئ.