صرف مكافأة شهر محرم استثنائيًّا للمبتعثين بالولايات المتضررة من إعصار فلورنس

المواطن - الرياض

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية، عن صرف مكافأة شهر محرم استثنائيًّا للطلبة المبتعثين في ولايات جنوب وشمال كارولينا وجورجيا وفيرجينيا.

وجاء القرار بسبب الحالة المناخية الطارئة التي تتعرض لها بعض المناطق في أميركا بسبب إعصار فلورنس.

واعتبر الكثير من الخبراء والمختصين أن إعصار فلورنس هو من أكثر الأعاصير خطورة التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الأخيرة.

وتراجعت قوة الإعصار في غضون بضعة أيام، إلا أن الخبراء حذروا من إمكانية حدوث فيضانات كبيرة، فيما وصل الإعصار إلى سواحل ولاية كارولينا الشمالية، ومن المتوقع أن تتغير حركته باتجاه الجنوب.

وأعلنت الولايات المتحدة حالة الطوارئ، وتم إجلاء ملايين السكان.